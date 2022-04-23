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21 минуту назад

"Именно то, о чем просили": Зеленский получил нужное оружие от Запада

Елена Прошина

Зеленский заявил о получении Украиной новой партии оружия

"Именно то, о чем просили": Зеленский получил нужное оружие от Запада
Фото: ТАССТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стал получать новые партии оружия, которое ранее запрашивал у своих партнеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский выразил благодарность всем партнерам Украины, которые откликнулись на ее просьбу.

«Я благодарен всем нашим партнёрам, которые наконец услышали нас. Которые обеспечивают нас именно тем, о чем мы просили», — подчеркнул он.

Министерство обороны Канады сообщило о передаче Украине гаубицы и тяжелой артиллерии в рамках военной помощи Украины. Премьер Испании Педро Санчес рассказал, что корабль ВМС страны двинулся в сторону Польши с 200 тоннами военного снаряжения, боеприпасов и транспортными средствами.

Кроме того, глава американского государства Джо Байден заявил, что США выделит новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. Отмечается, что в Пентагоне решили направить Украине 72 гаубицы с тягачами и 144 тысячами снарядов к ним, а также более 121 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Украина не смогла бы оказать сопротивление российской армии без поставок оружия со стороны западных стран.

«Специально для Украины». В США создали дроны по заказу Киева

Армия,В мире,Владимир Зеленский,Виктория Нуланд,Педро Санчес,Джозеф Байден,Пентагон,
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