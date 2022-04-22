В Крыму простились с погибшим на крейсере «Москва» мичманом Вахрушевым

Прощание со старшим мичманом Иваном Вахрушевым, погибшим на крейсере «Москва», прошло в Севастополе. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развозжаев.
Погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев. Будем помнить и гордиться нашим героем! — написал глава города.
Иван Вахрушев служил на сторожевых кораблях, фрегатах, крейсерах. В 2017-м участвовал в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.
Ранее сообщалось, что один военнослужащий погиб в ходе тушения пожара 13 апреля на ракетном крейсере «Москва». Ещё 27 человек пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.