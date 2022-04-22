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21 минуту назад

В Крыму простились с погибшим на крейсере «Москва» мичманом Вахрушевым

News.ru

Прощание со старшим мичманом Иваном Вахрушевым, погибшим на крейсере «Москва», прошло в Севастополе. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развозжаев.

В Крыму простились с погибшим на крейсере «Москва» мичманом Вахрушевым
Фото: t.me/razvozhaevt.me/razvozhaev

Погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев. Будем помнить и гордиться нашим героем! — написал глава города.

Иван Вахрушев служил на сторожевых кораблях, фрегатах, крейсерах. В 2017-м участвовал в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.

Ранее сообщалось, что один военнослужащий погиб в ходе тушения пожара 13 апреля на ракетном крейсере «Москва». Ещё 27 человек пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.

Армия,Михаил Развозжаев,
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