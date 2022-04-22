В Крыму простились с погибшим на крейсере «Москва» мичманом Вахрушевым

Погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев. Будем помнить и гордиться нашим героем! — написал глава города.