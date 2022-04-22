«Специально для Украины». В США создали дроны по заказу Киева

В Пентагоне заявили, что поставят ВСУ более 120 ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Phoenix Ghost, разработанных «специально для Украины». Раньше в открытых источниках о них не упоминалось. «Газета.Ru» разбиралась, что это за беспилотник.

Фото: nationshield.ae nationshield.ae

Последний пакет вооружений для Украины включает в себя новинку – тактический БЛА Phoenix Ghost.

Видео дня

«Этот особый беспилотный летательный аппарат был разработан в соответствии с набором требований, которые очень точно соответствуют тому, что нужно украинцам прямо сейчас в Донбассе. Он создан специально для Украины», – заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Одновременно Кирби подчеркнул, что этот БЛА находился в разработке задолго до начала специальной военной операции России на Украине.

«Вероятно, это мог быть давний заказ Киева. Но поставки начались только сейчас. Другой вариант заключается в том, что БЛА не делали специально для Украины, а заявили об этом из соображений публичного эффекта», – отмечает американский портал Defense News.

Phoenix Ghost был создан калифорнийской компанией AEVEX Aerospace, представители которой заявляют, что этот дрон предоставляет «полный спектр решений как для ведения разведки, так и для выполнения ударных функций».

Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что Phoenix Ghost, как почти все беспилотные системы, имеет оптические средства разведки.

«Таким образом, его можно использовать в качестве разведчика, но его основная задача – удар по противнику», – сказал Кирби

Кроме того, он заявил, что «понятия не имеет, в связи с чем Phoenix Ghost получил подобное название, и оно кажется не совсем правильным». Как известно, мифическая птица Феникс каждый раз возрождается после гибели, а БЛА Phoenix Ghost, напомнил Кирби, представляет собой одноразовое ударное оружие.

Дрон похож на беспилотные летательные аппараты типа Switchblade, пишет портал Fortune со ссылкой на собственные источники в Пентагоне. Это барражирующие боеприпасы, которые США уже поставили Украине.

Новая система потребует минимального обучения украинских операторов, которые уже знакомы со Switchblade и другими беспилотными летательными аппаратами, считают в Пентагоне.

«Стоит отметить, что под наименованием Switchblade скрывается не одна, а две модели с индексами 300 и 600, соответственно, которые построены по общим принципам, но при этом довольно сильно отличаются по своим массогабаритным характеристикам. Младшая модель, предназначенная для поражения живой силы противника, имеет взлетную массу порядка 2,5 кг и способна выполнять максимум 15-минутные полеты в радиусе до 10 км. Старшая модель уже имеет массу 22,7 кг и может находиться в воздухе до 40 минут, работая в радиусе до 40 км, а ее заимствованная у Javelin тандемная осколочно-кумулятивная боевая часть позволяет поражать бронетехнику», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Как отметил собеседник издания, к какому из упомянутых двух БЛА ближе по своим возможностям новый БЛА Phoenix Ghost, непонятно. Не исключено, что новая система также может иметь несколько модификаций.

«Кроме того, непонятно, каков тип данного летательного аппарата. Совсем не обязательно использование самолетного типа и тандемного крыла, как в случае со Switchblade. Новый аппарат может быть построен, скажем, на основе мультироторного беспилотника – примеры таких систем в мире имеются», – полагает Денис Федутинов.

По мнению эксперта, появление отдельной системы, созданной специально для Украины, может иметь различные объяснения. В частности, это может быть связано с опасениями Пентагона относительно возможностей попадания систем, непосредственно используемых американскими военными, к российским военным или подразделениям ДНР и ЛНР.