«Большой танковый обман». Как немецкие Т-72 попадут на Украину

«Есть ряд тонких обстоятельств в этой сделке. Главное из них заключается в отсутствии у Любляны танков Т-72. В армии Словении на вооружении имеются основные боевые танки М-84 и средние Т-55. М-84 действительно был создан на базе советского танка Т-72М и выпускался в модернизированном виде бывшей Югославией. После ее распада Словении досталось около 50 таких боевых машин, но большая часть из них, как минимум 30 единиц, была впоследствии продана. Таким образом, в боеспособном состоянии находятся около 15-20 танков М-84. То есть чисто физически набрать озвученное количество для Украины невозможно. Танки Т-54/Т-55, которые были разработаны еще в 1946 году, в расчет брать не стоит», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвейчук, ранее занимавший должность военного советника России в Сирии.