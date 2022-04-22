На базе «Азова» под Мариуполем нашли секретные документы армии США

На базе украинского батальона «Азов» под Мариуполем нашли секретные уставы и методички армии США, предназначенные для подразделений разведки, а также обучения противопартизанским действиям, сообщает РИА «Новости».

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По данным агентства, различные документы армии США были написаны на английском и украинском языках. А в том месте, где были найдены материалы, располагалось диверсионное нацистское формирование «SS Медведи».

По версии российских военных, боевики «Азова» не успели уничтожить найденные материалы. При этом на документах указано, что они должны уничтожаться людям способом, которые позволяют предотвратить их изучение или восстановление.