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28 минут назад

На базе «Азова» под Мариуполем нашли секретные документы армии США

Газета.Ru

На базе украинского батальона «Азов» под Мариуполем нашли секретные уставы и методички армии США, предназначенные для подразделений разведки, а также обучения противопартизанским действиям, сообщает РИА «Новости».

На базе «Азова» под Мариуполем нашли секретные документы армии США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, различные документы армии США были написаны на английском и украинском языках. А в том месте, где были найдены материалы, располагалось диверсионное нацистское формирование «SS Медведи».

По версии российских военных, боевики «Азова» не успели уничтожить найденные материалы. При этом на документах указано, что они должны уничтожаться людям способом, которые позволяют предотвратить их изучение или восстановление.

Минобороны выступило с заявлением по ситуации на «Азовстали»

Ранее в Херсоне обнаружили документы службы безопасности Украины под грифом «совершенно секретно». Речь шла о бумагах из отдела защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области. Часть документов была связана с давлением на «пророссийски настроенных» представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин.

Армия,СБУ,
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