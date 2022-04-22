Минобороны выступило с заявлением по ситуации на «Азовстали»

Россия вновь готова ввести режим тишины для эвакуации с «Азовстали» гражданских лиц, если они там есть. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

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По его словам, Россия готова в очередной раз объявить гуманитарную паузу в ответ «на продолжающиеся утверждения украинской стороны о якобы нахождении на «Азовстали» мирного населения».

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«Россия готова в любой момент ввести режим тишины для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих, о наличии которых также ежедневно заявляют официальные должностные лица Киева», - заметил Мизинцев.

По его словам, началом режима тишины станет поднятие украинцами белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали».

«В случае обнаружения таких признаков на любом из направлений металлургического комбината «Азовсталь» Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики немедленно прекращают любые боевые действия и обеспечивают безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн», - подчеркнул он.

В Минобороны России также уточнили, что с начала боевых действий в Мариуполе сдались в плен 1 844 украинских военных, из города эвакуировано более 143 тыс. мирных жителей, включая 341 иностранца, пишет «Интерфакс».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем военных России и ДНР и ЛНР. При этом президент России Владимир Путин заявил, что штурмовать промзону «Азовстали» в Мариуполе нецелесообразно, и призвал блокировать ее.