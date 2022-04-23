Раскрыты причины падения Ан-26 на Украине

«Причиной крушения самолета Ан-26 стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры», - пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на ЗОВА.

Ан-26 потерпел крушение утром 22 апреля. В результате падения самолета, перевозившего груз для ВСУ, погиб один член экипажа, еще двое пострадали. Выяснением точных причин катастрофы занимается специальная комиссия.

Ранее «СП» писала о том, что легкий самолет Cessna совершил вынужденную посадку на шоссе в коммуне Карфур к югу от столицы Гаити и столкнулся с автомобилями.