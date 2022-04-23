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29 минут назад

Названы причины падения Ан-26 на Украине

Свободная прессаиещё 11

Запорожская областная военная администрация (ЗОВА) назвала причины авиакатастрофы украинского самолета Ан-26 в Запорожской области.

Раскрыты причины падения Ан-26 на Украине
Фото: Минобороны УкраиныМинобороны Украины

«Причиной крушения самолета Ан-26 стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры», - пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на ЗОВА.

Ан-26 потерпел крушение утром 22 апреля. В результате падения самолета, перевозившего груз для ВСУ, погиб один член экипажа, еще двое пострадали. Выяснением точных причин катастрофы занимается специальная комиссия.

Названы последствия крушения Ан-26 в Запорожской области

Ранее «СП» писала о том, что легкий самолет Cessna совершил вынужденную посадку на шоссе в коммуне Карфур к югу от столицы Гаити и столкнулся с автомобилями.

Армия,Причина крушения,
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