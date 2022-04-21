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22 минуты назад

Экс-советник Гайдара возмутился нежеланию НАТО бомбить российские города

Lenta.ru

Страны НАТО должны направить Украине все оружие, что только возможно, чтобы та смогла бомбить российские города и одержать победу в конфликте. С таким мнением выступил старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, экс-советник Егора Гайдара Андерс Ослунд в своем Twitter.

Экс-советник Гайдара возмутился нежеланию НАТО бомбить российские города
Фото: ReutersReuters

«Может ли кто-то объяснить, почему Россия может бомбить украинские города, а Запад не позволяет Украине получить вооружения, с помощью которых она сможет бомбить российские города?» — так Осланд возмутился нежеланию НАТО помочь Киеву.

При этом ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине советские танки Т-72 через Словению, по схеме кругового обмена. Кроме того, президент США Джо Байден распорядится отправить Украине новую партию военной помощи.

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Армия,Андерс Ослунд,Егор Гайдар,Джозеф Байден,НАТО,
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