Экс-советник Гайдара возмутился нежеланию НАТО бомбить российские города

Страны НАТО должны направить Украине все оружие, что только возможно, чтобы та смогла бомбить российские города и одержать победу в конфликте. С таким мнением выступил старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, экс-советник Егора Гайдара Андерс Ослунд в своем Twitter.