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46 минут назад

Кадыров заявил о взятии Мариуполя

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль российскими войсками украинского города Мариуполь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил о взятии Мариуполя
Фото: ТАССТАСС

Он объяснил, что территория города планомерно зачищена от националистов и «остальной погани». Кроме того, взят под контроль стратегический объект — административное здание металлургического комбината «Азовсталь», территория к нему прилегающая также зачищена.

«Сотрудники чеченских силовых подразделений под грамотным командованием моего дорогого брата, ответственного в Мариупольском направлении Адама Делимханова, наряду с российскими военнослужащими и бойцами ДНР отработали на высшем уровне, город взят окончательно и бесповоротно», — написал глава республики.

По словам Кадырова, взятие города осложнялось методом сражений, которые применяли националисты. Они располагали огневые позиции около жилых домов, что усложняло задачу российских войск по ликвидации противника.

В заключении глава Чечни поблагодарил всех бойцов, которые внесли вклад в освобождение Мариуполя.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о переходе города Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР) под контроль российских войск. Кроме того, он опубликовал видео, на котором заместитель командира подразделения Хасейн Мудуев устанавливает флаг с портретом Кадырова при въезде в город.

Кадыров объяснил решение Путина отменить штурм «Азовстали»

Армия,Адам Делимханов,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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