Россия пригрозила уничтожением военных грузов НАТО на Украине

РФ рассматривает грузы с иностранным оружием на территории Украины в качестве законных военных целей. Об этом заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.

«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», — сообщил Кошелев.

Заявление было сделано в рамках организованного Дипломатической академией ведомства круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях».

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. В середине апреля Украина начала получать новую партию оружия и военной техники из США, пишет Nation news. Также Киев должен получить военную помощь от Великобритании, сообщает телеканал 360.