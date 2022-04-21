Минобороны: уничтожено до 120 националистов и 30 единиц техники ВСУ

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ. В результате ударов в районе населённого пункта Попасная поражены: пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов», — сообщило Министерство обороны России.