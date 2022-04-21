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29 минут назад

Кадыров объяснил решение Путина отменить штурм «Азовстали»

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе, так как основная цель уже достигнута, бандеровцы заблокированы в промышленных зонах и оттуда никуда не денутся. Так это решение объяснил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Кадыров объяснил решение Путина отменить штурм «Азовстали»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Их единственный выход, по словам главы республики, — сдаться в плен. Кадыров выразил надежду, что у украинских военнослужащих «хватит для этого благоразумия».

21 апреля Путин в разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Он назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.

"Приказываю отменить": Путин о штурме промзоны "Азовстали"

Бои в Мариуполе продолжались с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил о полной блокировке города. Основными очагами сопротивления украинских военных в Мариуполе он называл центр города, порт и «Азовсталь».

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