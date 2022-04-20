Минобороны Украины: Решающая битва уже началась

«Широкое наступление российской армии на востоке Украины рано или поздно должно было состояться. Но здесь важно понимать, что наши украинские населенные пункты на востоке государства – это большие и маленькие крепости, которые сегодня мужественно держат оборону и мешают врагу в его планах захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе это, без преувеличения, решающая битва за Украину», - сказал он в интервью украинским СМИ.