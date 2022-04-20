Минобороны Украины: Решающая битва уже началась

Представитель Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник заявил, что решающая битва на Украине уже началась, судя по наступлению ВС РФ на юге и востоке страны. Об этом сообщает K-News.
По его словам, в последние дни российская армия значительно активизировала наступательные действия на востоке, увеличила количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов. В связи с этим можно говорить о том, что решающая битва уже началась.
«Широкое наступление российской армии на востоке Украины рано или поздно должно было состояться. Но здесь важно понимать, что наши украинские населенные пункты на востоке государства – это большие и маленькие крепости, которые сегодня мужественно держат оборону и мешают врагу в его планах захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе это, без преувеличения, решающая битва за Украину», - сказал он в интервью украинским СМИ.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на востоке Украины начинается вторая фаза боевых действий. По его словам, операция направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Лавров подчеркнул, что вторая фаза будет очень важной для всей специальной операции.