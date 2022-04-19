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25 минут назад

Канада поставит на Украину дополнительное летальное вооружение

Газета.Ruиещё 9

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что власти страны в скором времени отправят на Украину крупнокалиберную артиллерию в рамках очередных поставок летальных вооружений. Его цитирует ТАСС.

Канада отправит Украине тяжелую артиллерию
Фото: ReutersReuters

«Подробности мы объявим в ближайшие дни», — сказал он.

Трюдо добавил, что поставки будут осуществлены в соответствии с запросом Киева.

Пентагон: в течение суток на Украину прибудет семь самолетов США

В свою очередь Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту США Джо Байдену усилить Украину таким образом, чтобы «любое новое вторжение со стороны России стало невозможным».

Ранее министр национальной обороны Канады Анита Ананд заявила, что страна направит дополнительную военную поддержку Украине.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия вряд ли сможет снабжать Украину оружием из собственных запасов — они практически полностью исчерпаны. По словам Шольца, чтобы «противостоять российской атаке», Украина может закупать оружие немецкого производства.

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