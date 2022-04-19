Канада отправит Украине тяжелую артиллерию

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что власти страны в скором времени отправят на Украину крупнокалиберную артиллерию в рамках очередных поставок летальных вооружений. Его цитирует ТАСС.

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«Подробности мы объявим в ближайшие дни», — сказал он.

Трюдо добавил, что поставки будут осуществлены в соответствии с запросом Киева.

В свою очередь Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту США Джо Байдену усилить Украину таким образом, чтобы «любое новое вторжение со стороны России стало невозможным».

Ранее министр национальной обороны Канады Анита Ананд заявила, что страна направит дополнительную военную поддержку Украине.