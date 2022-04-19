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19 минут назад

Шойгу заявил о новых способах ведения боевых действий ВС РФ

Ura.Ru

Вооруженные силы РФ будут использовать новые способы ведения боевых действий на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу анонсировал новые способы ведения боевых действий российских войск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», — приводит слова Шойгу ТАСС.

Глава Минобороны РФ добавил, что план действий военного ведомства заключается в дальнейшем развитии армии и флота. Кроме того, в приоритетах — обеспечение российской армии передовой военной техникой.

Лавров заявил о начале следующего этапа спецоперации на Украине

Армия,Сергей Шойгу,Верховный суд,Минобороны России,
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