Шойгу анонсировал новые способы ведения боевых действий российских войск

Вооруженные силы РФ будут использовать новые способы ведения боевых действий на Украине . Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу .

«Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», — приводит слова Шойгу ТАСС.

Глава Минобороны РФ добавил, что план действий военного ведомства заключается в дальнейшем развитии армии и флота. Кроме того, в приоритетах — обеспечение российской армии передовой военной техникой.