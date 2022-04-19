Пентагон: в течение суток на Украину прибудет семь самолетов США

В Пентагоне заявили, что в ближайшие сутки ожидают прибытия семи рейсов с военной помощью из США на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Reuters Reuters

Накануне в американкам оборонном ведомстве заявили, что, по его данным, Россия «вводит больше сил» для атаки на восток Украины. Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что США перевозят оружие из пакета безопасности стоимостью $800 млн на Украину с «беспрецедентной скоростью».

С начала спецоперации РФ многие государства направили существенную военную помощь на Украину и открыто сообщили об этом. Это сделали и европейские страны, и соседи Украины, и страны на других континентах.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат оказывать военную помощь Украине. При этом президент США Джо Байден отклоняет предложения американских сенаторов об отправке войск страны на Украину, так как страна не собирается воевать с Россией.