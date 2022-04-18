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25 минут назад

Погиб командир корабля "Цезарь Куников"

Вероника Полынина

Командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александр Чирва погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развозжаева.

Погиб командир корабля "Цезарь Куников"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга», - написал Развозжаев в телеграм-канале.

Александр Чирва – уроженец Севастополя. Выпускник севастопольского филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С Попова. В 2015 и 2016 годах участвовал в спецоперации на территории Сирии.

«Цезарь Куников» (БДК-64) — большой десантный корабль проекта 775 (775/II). Корабль принимал участие в марш-броске на Приштину в 1999 году и боевых действиях Черноморского флота во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Армия,Михаил Развозжаев,Александр Чирва,
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