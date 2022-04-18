Погиб командир корабля "Цезарь Куников"

Командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александр Чирва погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развозжаева.

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«Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга», - написал Развозжаев в телеграм-канале.

Александр Чирва – уроженец Севастополя. Выпускник севастопольского филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С Попова. В 2015 и 2016 годах участвовал в спецоперации на территории Сирии.