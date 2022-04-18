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17 минут назад

Минобороны РФ опубликовало списки погибших украинских военных

Алиса Селезнёва

Минобороны России опубликовало списки украинских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале ведомства.

МО РФ впервые опубликовало списки погибших украинских военных
Фото: ReutersReuters

В списках содержатся данные о боевых и небоевых потерях в/ч 3057 и обстоятельствах гибели военнослужащих по состоянию на 29 марта 2022 года. Также размещены списки потерь «вследствие полученного ранения или травмы».

Персональные данные погибших украинских военнослужащих, их воинские звания и обстоятельства гибели указаны на украинском языке.

«Публикуем отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов», - отмечается в сообщении Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что «реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек».

«Преступный киевский режим не признает своих потерь, этой публикацией мы еще раз доказываем, что мы #ПокаZываемПраVду!» - подчеркивается в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Российские средства ПВО уничтожили три украинских самолета

Украинский президент Владимир Зеленский заявил 16 апреля в интервью телекомпании CNN, что Вооруженные силы Украины за время российской спецоперации потеряли около 2,5-3 тысяч военных убитыми и 10 тысяч ранеными.

Армия,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Минобороны России,ЕС,
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