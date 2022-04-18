МО РФ впервые опубликовало списки погибших украинских военных

Минобороны России опубликовало списки украинских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале ведомства.

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В списках содержатся данные о боевых и небоевых потерях в/ч 3057 и обстоятельствах гибели военнослужащих по состоянию на 29 марта 2022 года. Также размещены списки потерь «вследствие полученного ранения или травмы».

Персональные данные погибших украинских военнослужащих, их воинские звания и обстоятельства гибели указаны на украинском языке.

«Публикуем отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов», - отмечается в сообщении Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что «реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек».

«Преступный киевский режим не признает своих потерь, этой публикацией мы еще раз доказываем, что мы #ПокаZываемПраVду!» - подчеркивается в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.