Турция начала военную операцию против курдов

Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака . Об этом сообщает агентство Anadolu. Министр национальной обороны Хулуси Акар объявил, что вооруженные силы начали наземную и воздушную операцию "Коготь" против террористических целей в районах Метина, Зап и Авашин-Басан.

"Наши героические летчики успешно поразили цели, состоящие из укрытий, бункеров, пещер, туннелей, складов боеприпасов и так называемых штабов, принадлежащих террористической организации... Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист", - сказал Акар.

Между официальной Анкарой и вооруженными формированиями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) уже почти 40 лет идет борьба за создание курдской автономии в составе Турции. Этнические курды составляют существенную часть населения страны - порядка 20%, являясь вторым по численности народом в стране, уступая лишь туркам. За годы противостояния Рабочей партией Курдистана были объявлены несколько односторонних перемирий. Курды также проживают в Сирии, при этом курдское государственное образование существует только на территории Иракского Курдистана. На севере Ирака находятся базы РПК.