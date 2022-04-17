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12 минут назад

"Мы были брошены": Иностранный наемник рассказал о предательстве ВСУ

Елена Прошина

Британский наемник Шон Пиннер, сражавшийся на стороне Украины, сдался в плен российским военнослужащим и рассказал о своем руководстве. Об этом пишет 5-tv.ru.

"Мы были брошены": Иностранный наемник рассказал о предательстве ВСУ
Фото: flickr.comflickr.com

Уточняется, что Шон Пиннер был штурмовиком 36-й бригады ВСУ. В интервью с изданием он заявил, что командование бросило его отряд в самый ответственный момент.

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Он рассказал, что руководство ВСУ направило его и других бойцов в местность, которая была под контролем российской армии. Пленный уверяет, что командование отправило «своих людей» на верную смерть и ничего не сделало, чтобы выручить их. Пиннер считает, что руководство ВСУ совершило предательство.

«Мой командир будто испарился, я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Понятия не имею об этом. Мы были брошены. Не знаю, кто принял такое решение», — сообщил он.

Наемник пояснил, что его группа выдвинулась из промышленной зоны Мариуполя еще до восхода солнца. Они забрали с собой раненых и в четыре утра начали движение, но затем начались артиллерийские и минометные обстрелы, их местоположение обнаружила военная авиация РФ, уточнил Пиннер.

По его словам, он не знает, что произошло с остальными членами группы и телами погибших.

Армия,Шон Пиннер,
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