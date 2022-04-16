Индия отказалась от покупки у России вертолетов Ми-17В5

Военно-воздушные силы Индии решили отказаться от сделки по покупке у России 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В5. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источники в правительстве.

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«Было принято решение закрыть сделку», — говорится в сообщении.

Источники пояснили, что решение было принято в рамках поддержки программы производства местных вертолетов средней грузоподъемности задолго до начала российской спецоперации на Украине.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна готова рассмотреть покупку у других стран систем противоракетной обороны (ПРО), которые стали бы альтернативами российским зенитно-ракетным системам С-400 «Триумф». По его словам, С-400 являлись необходимостью для страны. В настоящее время Анкара ведет переговоры с Францией и Италией на предмет покупки других оборонительных систем. Акар выразил уверенность, что альтернатива найдется и Турция закупит эти системы, указал министр.