«Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек», — сообщили в министерстве.