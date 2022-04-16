В Минобороны раскрыли истинные потери украинской армии

Безвозвратные потери украинской армии составляют 23 367 человек, заявил Министерство обороны Украины. Ведомство начнёт публиковать отдельные данные из украинских документов о потерях ВСУ, раскрывающие место гибели и места захоронения погибших.
Об этом говорится в новом брифинге оборонного ведомства.
«Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек», — сообщили в министерстве.