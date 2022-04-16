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1 час назад

Минобороны России: безвозвратные потери украинской армии составляют 23 367 человек

RT на русскомиещё 1

Безвозвратные потери украинской армии составляют 23 367 человек, заявил Министерство обороны Украины. Ведомство начнёт публиковать отдельные данные из украинских документов о потерях ВСУ, раскрывающие место гибели и места захоронения погибших.

В Минобороны раскрыли истинные потери украинской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорится в новом брифинге оборонного ведомства.

«Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек», — сообщили в министерстве.

Зеленский озвучил число погибших украинских военных за время спецоперации

Армия,В мире,Минобороны России,
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