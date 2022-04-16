Стало известно о двух десятках участвующих в спецоперации родственников Кадырова

Более 20 родственников главы Чечни Рамзана Кадырова принимают участие в российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил двоюродный брат политика Халид Кадыров, видео с его словами появилось в Telegram-канале министра республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева в субботу, 16 апреля.

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Как стало известно, в настоящее время в Донбассе находятся 24 члена семьи главы Чечни. «Со стороны Мариуполя находятся 12 человек, с другой стороны (в ЛНР) — то же число. Я тут нахожусь почти месяц... Кто говорит, что здесь нет родственников Рамзана Ахматовича, они ошибаются», — рассказал Халид Кадыров.

По его словам, чеченский лидер всегда направляет самых близких родственников на самые сложные участки.