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1 час назад

Стало известно о двух десятках участвующих в спецоперации родственников Кадырова

Lenta.ru

Более 20 родственников главы Чечни Рамзана Кадырова принимают участие в российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил двоюродный брат политика Халид Кадыров, видео с его словами появилось в Telegram-канале министра республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева в субботу, 16 апреля.

Стало известно о двух десятках участвующих в спецоперации родственников Кадырова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно, в настоящее время в Донбассе находятся 24 члена семьи главы Чечни. «Со стороны Мариуполя находятся 12 человек, с другой стороны (в ЛНР) — то же число. Я тут нахожусь почти месяц... Кто говорит, что здесь нет родственников Рамзана Ахматовича, они ошибаются», — рассказал Халид Кадыров.

По его словам, чеченский лидер всегда направляет самых близких родственников на самые сложные участки.

Ранее в апреле Кадыров рассказал, что сотни добровольцев из российских регионов приезжают в Грозный для участия в спецоперации на Украине. Он также отметил, что многие из них, прежде чем войти в резерв, принимают ислам.

Армия,Ахмед Дудаев,Халид Кадыров,Рамзан Кадыров,
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