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1 час назад

Американские СМИ описали условие нового наступления России на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Россия может вскоре начать новое наступление, поскольку Украина практически израсходовала свой запас артиллерийских снарядов, США обеспокоены необходимостью быстрой доставки боеприпасов в интересах ВСУ, сообщают американские СМИ.

В США назвали условие нового наступления России на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На этой неделе администрация Байдена объявила об отправке в Украину 40 000 артиллерийских снарядов и 18 155-миллиметровых гаубиц. Но с учетом того, что украинские военные используют тысячи снарядов в день, этих 40 000 хватит всего на одну неделю», пояснил NBC чиновник из государственных структур.

Уточняется, что США пытаются убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились, когда наступление усилится. По оценке США, Россия начнет новое наступление уже в эти выходные или в начале следующей недели.

Между тем, по данным CNN, США обеспокоены необходимостью быстрой доставки боеприпасов в интересах ВСУ.

«В то время как США отправляют Украине 40 тыс. артиллерийских снарядов в рамках новой помощи, объявленной администрацией Байдена, даже это количество может быть израсходовано в течение нескольких дней», – сказал представитель Белого дома CNN.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.

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До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС в срочном порядке предоставить Украине вооружения, о которых она просит.

Между тем, на Украине пожаловались на ЕС из-за поставок «не того» оружия, которое к тому же «доставляется медленно».

СМИ сообщили, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения.

Армия,В мире,Жозеп Боррель,Джон Кирби,Владимир Путин,НАТО,Пентагон,ЕС,
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