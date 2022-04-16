В США назвали условие нового наступления России на Украине

Россия может вскоре начать новое наступление, поскольку Украина практически израсходовала свой запас артиллерийских снарядов, США обеспокоены необходимостью быстрой доставки боеприпасов в интересах ВСУ, сообщают американские СМИ.

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«На этой неделе администрация Байдена объявила об отправке в Украину 40 000 артиллерийских снарядов и 18 155-миллиметровых гаубиц. Но с учетом того, что украинские военные используют тысячи снарядов в день, этих 40 000 хватит всего на одну неделю», пояснил NBC чиновник из государственных структур.

Уточняется, что США пытаются убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились, когда наступление усилится. По оценке США, Россия начнет новое наступление уже в эти выходные или в начале следующей недели.

Между тем, по данным CNN, США обеспокоены необходимостью быстрой доставки боеприпасов в интересах ВСУ.

«В то время как США отправляют Украине 40 тыс. артиллерийских снарядов в рамках новой помощи, объявленной администрацией Байдена, даже это количество может быть израсходовано в течение нескольких дней», – сказал представитель Белого дома CNN.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС в срочном порядке предоставить Украине вооружения, о которых она просит.

Между тем, на Украине пожаловались на ЕС из-за поставок «не того» оружия, которое к тому же «доставляется медленно».