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1 час назад

Минобороны РФ: ВСУ готовят «второй Краматорск»

Вероника Полынина

Минобороны России предупредило о готовящейся провокации Киева в населенном пункте Лозовая.

Минобороны РФ: ВСУ готовят «второй Краматорск»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ведомства, ВСУ собирается нанести ракетный удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая.

«По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей», - сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Отмечается, что для имитации удара со территории ДНР пуск планируется нанести со стороны населенного пункта Старомихайловка.

«Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», - подчеркнул Мизинцев.

В министерстве еще раз напомнили, что ракеты «Точка-У» используются только украинскими вооруженными силами.

8 апреля железнодорожный вокзал в Краматорске, где проходила эвакуация населения, подвергся ракетному удару, погибли 52 человека. Украинская сторона обвинила в нанесении удара Россию. В Минобороны РФ заявили, что атака была произведена украинскими военными с целью провокации.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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