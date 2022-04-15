Минобороны РФ: ВСУ готовят «второй Краматорск»

Минобороны России предупредило о готовящейся провокации Киева в населенном пункте Лозовая.
По информации ведомства, ВСУ собирается нанести ракетный удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая.
«По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей», - сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Отмечается, что для имитации удара со территории ДНР пуск планируется нанести со стороны населенного пункта Старомихайловка.
«Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», - подчеркнул Мизинцев.
В министерстве еще раз напомнили, что ракеты «Точка-У» используются только украинскими вооруженными силами.
8 апреля железнодорожный вокзал в Краматорске, где проходила эвакуация населения, подвергся ракетному удару, погибли 52 человека. Украинская сторона обвинила в нанесении удара Россию. В Минобороны РФ заявили, что атака была произведена украинскими военными с целью провокации.