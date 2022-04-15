Минобороны РФ: ВСУ готовят «второй Краматорск»

Минобороны России предупредило о готовящейся провокации Киева в населенном пункте Лозовая.

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По информации ведомства, ВСУ собирается нанести ракетный удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая.

«По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей», - сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Отмечается, что для имитации удара со территории ДНР пуск планируется нанести со стороны населенного пункта Старомихайловка.

«Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», - подчеркнул Мизинцев.

В министерстве еще раз напомнили, что ракеты «Точка-У» используются только украинскими вооруженными силами.