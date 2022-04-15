«США хотят превратить Тайвань в Украину для Китая»

Вооруженные силы Китая проведут военные учения в районе Тайваня, заявили в пресс-службе Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). «Газета.Ru» разбиралась, в чем причина этих учений и чем они могут закончиться.

Фото: Chiang Ying-ying/AP Chiang Ying-ying/AP

«15 апреля командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая направило боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования и проведения учений в морском и воздушном пространстве в Восточно-Китайское море и вокруг острова Тайвань», – рассказал представитель НОАК.

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Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона, заявил, что США не допустят воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем.

Министр иностранных дел Китая Ван И во время пресс-брифинга сказал, что Тайвань «обязательно вернется в состав КНР». Он также добавил, что новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе «бросает открытый вызов Китаю».

До этого военные Тайваня провели учения по всему острову. Они имитировали воздушную атаку на Тайвань со стороны КНР.

По данным тайваньского издания South China Morning Post, утром 12 марта боевые самолеты пролетели над Тайбэем. В тайваньском оборонном ведомстве отмечали, что военные отрабатывали противовоздушные боевые операции, а в учениях были задействованы построенные США истребители F-16, истребители местного производства AIDC F-CK-1 «Цзинго», ударные вертолеты AH-64.

Также проверку боеготовности прошли ракетные батареи и военные порты. По оценке оборонного ведомства Тайваня, готовность всех задействованных в учениях войск оказалась «нормальной».

«Неуклонный рост военной напряженности вокруг Тайваня заметно ускорился на фоне сегодняшних событий на Украине. Визит на остров конгрессменов США – болезненный вопрос для Пекина. С точки зрения протокола это является пусть и мелким, но шагом в направлении признания Тайваня. Поэтому китайцы выступили с резкими заявлениями и начнут учения», – рассказал «Газете.Ru» директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, наверняка сказать, что учения перерастут во что-то большее, нельзя, но такой вариант развития событий возможен.

«Перерастут ли они во что-то большее неизвестно. Может быть. Но у нас нет четкого понимания, когда китайцы примут решение о начале военной операции. Можно предположить, что если оно будет принято, то это произойдет в ближайшие три года», – сказал Кашин.

По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, планирующиеся Китаем учения у берегов Тайваня – демонстрация намерений.

«Китай считает Тайвань частью своей территории и готов, по большому счету, вернуть его силовым путем. Китай начал играть мускулами в ответ на заявления Джейка Салливана. Учения предполагают концентрацию сил для проведения маневров, соответственно, в любой момент учения из просто отработки маневров и демонстрации силы могут перерасти в применение этой силы», – считает Литовкин.

Как рассказал «Газете.Ru» вице-президент Академии геополитических проблем, военный эксперт Константин Соколов, по контексту предоставленной информации о готовящихся учениях в районе Тайваня, «можно сказать, что они подкорректированы – изначально они не планировались у берегов Тайваня, но перенесены в этот регион».

«То есть, сам Китай не пытался провоцировать обострение отношений с Тайванем, это – ответная реакция на визит конгрессменов США на остров», – сказал эксперт.

Соколов отметил, что такая реакция Китая была очевидной и является закономерной.