В России рассказали о реакции Балтфлота на учения НАТО

Силы Балтийского флота будут отслеживать действия кораблей НАТО, которые вошли в Балтийское море для участия в учениях. О реакции российского флота рассказал РИА Новости бывший командующий Балтфлотом адмирал Владимир Валуев .

«Цель проводимых НАТО учений – показать мощь и сплоченность союзников. Однако у Балтийского флота достаточно береговых комплексов и корабельного состава, чтобы противопоставить возникновению угрозы. Ведется разведка всеми средствами. В случае возникновения агрессивных планов все цели у нас будут "на мушке"», — сказал бывший командующий флотом.

Также адмирал Валуев отметил, что раньше корабли НАТО совместно с Балтфлотом проводили учения BALTOPS (Baltic Operations) для отработки взаимодействия на море и на суше. «Однако сейчас сценарий больше похож на репетицию высадки десанта на побережье с целью продвижения на восток. Но мы к этому готовы», — добавил он.