Балтийский флот решает учебно-боевые задачи в море

Около 15 кораблей и катеров Балтийского флота в море отрабатывают различные учебно-боевые задачи, выполняют практические стрельбы, оттачивают действия по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"К мероприятиям в море привлечены малые ракетные корабли "Зеленый Дол", "Советск", "Одинцово", "Гейзер", ракетные катера "Моршанск", "Димитровград", "Чувашия", малые противолодочные корабли "Алексин", "Кабардино-Балкария", базовые тральщики " Александр Обухов ", "Леонид Соболев", а также другие корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что, в частности, ракетные корабли Балтийской военно-морской базы продолжают отработку задач в рамках плановых тактических учений в акватории Балтики у побережья Калининградской области. В составе тактических групп их экипажи решают задачи по организации нанесения ракетных ударов по отряду кораблей условного противника, который обозначали другие корабли флота.