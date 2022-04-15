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51 минуту назад

Около 15 боевых кораблей и катеров Балтийского флота решают учебно-боевые задачи в море

ТАСС

Около 15 кораблей и катеров Балтийского флота в море отрабатывают различные учебно-боевые задачи, выполняют практические стрельбы, оттачивают действия по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

Балтийский флот решает учебно-боевые задачи в море
Фото: ТАССТАСС

"К мероприятиям в море привлечены малые ракетные корабли "Зеленый Дол", "Советск", "Одинцово", "Гейзер", ракетные катера "Моршанск", "Димитровград", "Чувашия", малые противолодочные корабли "Алексин", "Кабардино-Балкария", базовые тральщики "Александр Обухов", "Леонид Соболев", а также другие корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что, в частности, ракетные корабли Балтийской военно-морской базы продолжают отработку задач в рамках плановых тактических учений в акватории Балтики у побережья Калининградской области. В составе тактических групп их экипажи решают задачи по организации нанесения ракетных ударов по отряду кораблей условного противника, который обозначали другие корабли флота.

"В районе морского десантного полигона корабли также провели совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимых целей, скрытых рельефом местности. В ходе выполнения упражнения успешно поражены мишени, имитирующие долговременные огневые точки и технику условного противника", - рассказали в пресс-службе, добавив, что объективный контроль за результативностью стрельбы осуществлялся с беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

Армия,Александр Обухов,
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