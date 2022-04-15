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1 час назад

ВМФ Турции участвовал в спасении моряков с крейсера «Москва»

News.ru

Турция участвовала в спасении моряков с затонувшего в Чёрном море флагманского крейсера «Москва», сообщает телеканал TRT World со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса. По его словам, турецкий корабль приступил к эвакуации российских моряков после того, как крейсер подал сигнал бедствия. О судьбе 54 спасённых моряков ничего не сообщается.

В 01:14 крейсер лёг на бок, а через полчаса отключилось всё электричество. С двух часов ночи турецкий корабль эвакуировал с крейсера 54 моряка, а около трёх часов ночи Турция и Румыния сообщили, что он полностью затонул, — заявил Анушаускас.

Он добавил, что потери с российской стороны пока неизвестны, но, по его словам, всего на борту находилось 485 членов экипажа, из них 66 — офицеры.

Крейсер «Москва» затонул

Ранее в Кремле отреагировали на инцидент с крейсером «Москва». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава российского государства Владимир Путин не планирует поездку в Севастополь из-за случившегося, а также не будет организовывать встречу с военными для разбора причин затопления крейсера.

14 апреля вечером Минобороны России сообщило, что флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул во время буксировки. По данным ведомства, он потерял остойчивость из-за значительных повреждений после детонации боезапаса, а также из-за штормового волнения. Отмечается, что никто в результате инцидента не пострадал, в настоящее время продолжаются работы по установлению причин произошедшего.

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