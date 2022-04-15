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1 час назад

Адмирал: Балтфлот будет держать корабли НАТО «на мушке»

Алиса Селезнёва

Балтийский флот отследит действия кораблей НАТО в ходе учений и при возникновении агрессивных планов цели будут «на мушке». Такое мнение РИА Новости высказал бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Адмирал: Балтфлот будет держать корабли НАТО «на мушке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что в Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Они примут участие в совместных учениях с эстонским военно-морским флотом.

Валуев, командовавший Балтийским флотом в 2001-2006 годах, отметил, что цель учений НАТО на Балтике – «показать мощь и сплоченность союзников».

«Однако у Балтийского флота достаточно береговых комплексов и корабельного состава, чтобы противопоставить возникновению угрозы. Ведется разведка всеми средствами. В случае возникновения агрессивных планов все цели у нас будут «на мушке»», - заверил адмирал.

По его словам, сейчас сценарий учений больше похож на репетицию высадки десанта на побережье с целью продвижения на восток.

«Но мы к этому готовы», - подчеркнул он.

Ранее начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин сообщил, что сотрудники спецслужб стран НАТО активно прослушивают пользователей сотовой сети. При этом для принудительного подключения абонентов используются ложные базовые станции.

Армия,Владимир Валуев,Юрий Ласточкин,Верховный суд,НАТО,
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