Адмирал: Балтфлот будет держать корабли НАТО «на мушке»

Балтийский флот отследит действия кораблей НАТО в ходе учений и при возникновении агрессивных планов цели будут «на мушке». Такое мнение РИА Новости высказал бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее стало известно, что в Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Они примут участие в совместных учениях с эстонским военно-морским флотом.

Валуев, командовавший Балтийским флотом в 2001-2006 годах, отметил, что цель учений НАТО на Балтике – «показать мощь и сплоченность союзников».

«Однако у Балтийского флота достаточно береговых комплексов и корабельного состава, чтобы противопоставить возникновению угрозы. Ведется разведка всеми средствами. В случае возникновения агрессивных планов все цели у нас будут «на мушке»», - заверил адмирал.

По его словам, сейчас сценарий учений больше похож на репетицию высадки десанта на побережье с целью продвижения на восток.

«Но мы к этому готовы», - подчеркнул он.