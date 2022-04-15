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21 минуту назад

Rzeczpospolita: США начнут испытывать противоракетную систему в Польше в ближайшие дни

Газета.Ruиещё 3

В Польше в апреле состоятся первые испытания на противоракетной базе США, сообщает издание Rzeczpospolita.

США испытают противоракетную систему в Польше
Фото: Alik Keplicz/APAlik Keplicz/AP

База США находится в поселке Редзиково. На ней расположены радары дальнего обнаружения и 24 ракеты-перехватчики RIM-161 Standard Missile 3 Block IIA.

«Мы начнем испытания противоракетной системы в ближайшие недели», — заявил директор Агентства по противоракетной обороне США Джон Хилл.

По его словам, уже выработан точный план и четкий график, также установлено все необходимое оборудование.

Издание отмечает, что первая в Польше установка стратегической противоракетной обороны будет запущена с опозданием почти на четыре года и будет полностью введена в эксплуатацию к концу года.

Строительство базы противоракетной обороны было отложено на несколько лет из-за споров между Минобороны США и подрядчиком.

Ранее аналитик предположил, что американские базы системы ПРО в Польше и Румынии нужны не только для защиты от ракетного удара, но и для разведки.

Армия,Джон Хилл,
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