Российская армия ликвидировала под Харьковом отряд наемников польской частной военной компании (ЧВК) с помощью удара ракетных войск. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

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По ее словам, отряд примерно из 30 наемников был ликвидирован в населенном пункте Изюмское, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что истребитель Су-27 из состава воздушных сил Украины был сбит в Харьковской области. С начала спецоперации российские вооруженные силы уничтожили 456 беспилотников и 2213 единиц украинской бронетехники. Кроме того, российские ПВО сбили вертолет Ми-8, который 14 апреля совершил атаку на мирных жителей под Брянском.