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50 минут назад

ВС РФ ликвидировали отряд наемников польской ЧВК в Харьковской области

Вечерняя Москваиещё 1

Российская армия ликвидировала под Харьковом отряд наемников польской частной военной компании (ЧВК) с помощью удара ракетных войск. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Под Харьковом ликвидирован отряд наемников из Польши
Фото:  AFP AFP

По ее словам, отряд примерно из 30 наемников был ликвидирован в населенном пункте Изюмское, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что истребитель Су-27 из состава воздушных сил Украины был сбит в Харьковской области. С начала спецоперации российские вооруженные силы уничтожили 456 беспилотников и 2213 единиц украинской бронетехники. Кроме того, российские ПВО сбили вертолет Ми-8, который 14 апреля совершил атаку на мирных жителей под Брянском.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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