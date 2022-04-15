Корабли НАТО вошли в Балтийское море

В Балтийское море вошли корабли первой постоянной морской группы. Они примут участие в учениях с государствами-партнерами и странами-союзниками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эстонскую телерадиовещательную компанию ERR.

«В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта. Первостепенная задача - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом», - говорится в сообщении.

Три уже стоящих в порту фрегата пришли из международных северных вод Норвегии, где они также проходили учения «Холодный ответ». Ожидается, что на следующей неделе к учениям присоединятся эстонские морпехи. Также на смену кораблям НАТО придет другая группа военно-морских сил альянса.