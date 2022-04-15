Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" имел огромное значение и символический смысл для жителей Севастополя, и его утрата - боль для горожан, заявил в пятницу губернатор Михаил Развожаев.
В Минобороны РФ 14 апреля сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.
"Для Севастополя крейсер был настоящим символом. И конечно, нам всем сегодня больно", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он опубликовал фотографию корабля 2008 года, на которой видно, как заходящий в Севастопольскую бухту корабль встречают с российскими флагами на берегу и на небольших судах.
Крейсер "Москва" вошел в состав ВМФ СССР в 1982 году. В начале 1990-х годов "Москва", носившая тогда название "Слава", могла попасть под списание. Корабль вернулся в боевой состав флота в 1999 году благодаря содействию правительства Москвы во главе с Юрием Лужковым, после чего и получил свое нынешнее имя.
Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море. Своими средствами ПВО он прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Крейсер "Москва" 22 июля 2016 года был удостоен ордена Нахимова. К 2020 году были завершены ремонт и модернизация корабля, длившиеся несколько лет. Планировалось, что он сможет оставаться в строю до 2040 года, прослужив рекордные 60 лет.