Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" имел огромное значение и символический смысл для жителей Севастополя, и его утрата - боль для горожан, заявил в пятницу губернатор Михаил Развожаев.

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В Минобороны РФ 14 апреля сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.

"Для Севастополя крейсер был настоящим символом. И конечно, нам всем сегодня больно", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографию корабля 2008 года, на которой видно, как заходящий в Севастопольскую бухту корабль встречают с российскими флагами на берегу и на небольших судах.

О флагмане Черноморского флота

Крейсер "Москва" вошел в состав ВМФ СССР в 1982 году. В начале 1990-х годов "Москва", носившая тогда название "Слава", могла попасть под списание. Корабль вернулся в боевой состав флота в 1999 году благодаря содействию правительства Москвы во главе с Юрием Лужковым, после чего и получил свое нынешнее имя.