В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
7 минут назад

Губернатор Севастополя назвал крейсер "Москва" символом для всех горожан

ТАСС

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" имел огромное значение и символический смысл для жителей Севастополя, и его утрата - боль для горожан, заявил в пятницу губернатор Михаил Развожаев.

"Конечно, нам всем сегодня больно"
Фото: ТАССТАСС

В Минобороны РФ 14 апреля сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.

"Для Севастополя крейсер был настоящим символом. И конечно, нам всем сегодня больно", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографию корабля 2008 года, на которой видно, как заходящий в Севастопольскую бухту корабль встречают с российскими флагами на берегу и на небольших судах.

О флагмане Черноморского флота

Крейсер "Москва" вошел в состав ВМФ СССР в 1982 году. В начале 1990-х годов "Москва", носившая тогда название "Слава", могла попасть под списание. Корабль вернулся в боевой состав флота в 1999 году благодаря содействию правительства Москвы во главе с Юрием Лужковым, после чего и получил свое нынешнее имя.

Крейсер «Москва» затонул

Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море. Своими средствами ПВО он прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Крейсер "Москва" 22 июля 2016 года был удостоен ордена Нахимова. К 2020 году были завершены ремонт и модернизация корабля, длившиеся несколько лет. Планировалось, что он сможет оставаться в строю до 2040 года, прослужив рекордные 60 лет.

10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители