Япония и США провели учения в Японском море

Япония и США провели совместные учения в Японском море. Они совершили тренировочный обмен информации и запустили баллистические ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз морских Сил самообороны Японии.
Отмечается, что в учениях участвовали японский эсминец «Конго» и два корабля ВМС США. Кроме того, Япония и США отработали несколько тактических задач для улучшения взаимодействия двух армий.
В сообщении говорится, что на учениях также были задействованы американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» и японские истребители-бомбардировщики F-2. Агентство Киодо указало, что Япония и США приняли решение о совместных учениях в связи с участившимися ракетными запусками со стороны КНДР.
Ранее официальные северокорейские СМИ писали, что Вооруженные силы КНДР по приказу главы государства Ким Чен Ына запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17», которая приземлилась в эксклюзивной экономической зоне Японии. Позже Пхеньян заявил, что намерен пересмотреть временный отказ от подобной практики в связи с «военной угрозой и враждебной политикой со стороны США». Издание отмечается, что КНДР с начала 2022 года провела более 10 ракетных испытаний.