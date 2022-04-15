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47 минут назад

Япония и США провели учения в Японском море по обмену информацией о ракетных пусках

Елена Прошина

Япония и США провели совместные учения в Японском море. Они совершили тренировочный обмен информации и запустили баллистические ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз морских Сил самообороны Японии.

Япония и США провели учения в Японском море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в учениях участвовали японский эсминец «Конго» и два корабля ВМС США. Кроме того, Япония и США отработали несколько тактических задач для улучшения взаимодействия двух армий.

В сообщении говорится, что на учениях также были задействованы американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» и японские истребители-бомбардировщики F-2. Агентство Киодо указало, что Япония и США приняли решение о совместных учениях в связи с участившимися ракетными запусками со стороны КНДР.

Ранее официальные северокорейские СМИ писали, что Вооруженные силы КНДР по приказу главы государства Ким Чен Ына запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17», которая приземлилась в эксклюзивной экономической зоне Японии. Позже Пхеньян заявил, что намерен пересмотреть временный отказ от подобной практики в связи с «военной угрозой и враждебной политикой со стороны США». Издание отмечается, что КНДР с начала 2022 года провела более 10 ракетных испытаний.

Армия,Авраам Линкольн,Чен Ким,
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