Япония и США провели учения в Японском море

Япония и США провели совместные учения в Японском море. Они совершили тренировочный обмен информации и запустили баллистические ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз морских Сил самообороны Японии.

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Отмечается, что в учениях участвовали японский эсминец «Конго» и два корабля ВМС США. Кроме того, Япония и США отработали несколько тактических задач для улучшения взаимодействия двух армий.

В сообщении говорится, что на учениях также были задействованы американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» и японские истребители-бомбардировщики F-2. Агентство Киодо указало, что Япония и США приняли решение о совместных учениях в связи с участившимися ракетными запусками со стороны КНДР.