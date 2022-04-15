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14 минут назад

В Совфеде оценили расширение поставок европейских вооружений Украине

Елена Прошина

Поставки тяжелого вооружения на Украину со стороны Европейских стран не способствуют мирному разрешению конфликта. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин, сообщает портал «Известия».

В Совфеде оценили расширение поставок европейских вооружений Украине
Фото: ReutersReuters

По его словам, поставки вооружения на Украину со стороны Европы можно считать «попытками эскалации трагедии».

«Это будет означать, что Евросоюз пытается чужими руками задушить Россию, ее экономику, ее будущее. Это намерение максимально обострить и без того острую ситуацию», — высказался Карасин.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Киеву требуются тяжелые вооружения, поэтому Европейскому союзу необходимо активизировать поставки на Украину. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал членов ЕС принять соответствующее решение в ближайшее время. Большинство правительств ЕС обязались рассмотреть эту возможность, но при этом не указали точных сроков.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не зафиксировали попыток со стороны России помешать поставкам американских вооружений на Украину. Он заверил, что на Украину каждый день поступает помощь в сфере безопасности, материалы, оружие и вспомогательное оборудование.

Армия,Анналена Бербок,Жозеп Боррель,Джон Кирби,Григорий Карасин,МИД России,Совет Федерации,Пентагон,ЕС,
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