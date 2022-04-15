В Совфеде оценили расширение поставок европейских вооружений Украине

Поставки тяжелого вооружения на Украину со стороны Европейских стран не способствуют мирному разрешению конфликта. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин, сообщает портал «Известия».

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По его словам, поставки вооружения на Украину со стороны Европы можно считать «попытками эскалации трагедии».

«Это будет означать, что Евросоюз пытается чужими руками задушить Россию, ее экономику, ее будущее. Это намерение максимально обострить и без того острую ситуацию», — высказался Карасин.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Киеву требуются тяжелые вооружения, поэтому Европейскому союзу необходимо активизировать поставки на Украину. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал членов ЕС принять соответствующее решение в ближайшее время. Большинство правительств ЕС обязались рассмотреть эту возможность, но при этом не указали точных сроков.