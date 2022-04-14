Израиль испытал сверхмощный боевой лазер

Управление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Минобороны Израиля и компания Rafael успешно завершили серию испытаний сверхмощного лазера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу еврейского ведомства.

Демонстрационная модель успешно перехватила беспилотные летательные аппараты, минометные снаряды и ракеты, в том числе противотанковые.

«Наша цель — как можно скорее (довести систему — прим. ред) до рабочего состояния, что позволит получить эффективные, недорогие и инновационные средства защиты», — сказал глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц.

Сами испытания являются первым этапом программы, которая направлена на разработку мощной лазерной системы как наземного, так и воздушного базирования. Основным разработчиком системы выступает компания Rafael в сотрудничестве с концерном Elbit Systems.