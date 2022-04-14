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55 минут назад

Израиль испытал сверхмощный боевой лазер

Елена Прошина

Управление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Минобороны Израиля и компания Rafael успешно завершили серию испытаний сверхмощного лазера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу еврейского ведомства.

Демонстрационная модель успешно перехватила беспилотные летательные аппараты, минометные снаряды и ракеты, в том числе противотанковые.

«Наша цель — как можно скорее (довести систему — прим. ред) до рабочего состояния, что позволит получить эффективные, недорогие и инновационные средства защиты», — сказал глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц.

Сами испытания являются первым этапом программы, которая направлена на разработку мощной лазерной системы как наземного, так и воздушного базирования. Основным разработчиком системы выступает компания Rafael в сотрудничестве с концерном Elbit Systems.

Отметим, что 1 февраля премьер-министр страны Нафтали Беннет заявил, что в течение года армия Израиля получит на вооружение новую лазерную систему. Поначалу она будет использоваться в экспериментальном режиме на юге страны, а затем будет установлена и в остальных регионах страны.

Армия,Видео,ЦАХАЛ,
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