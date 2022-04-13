Польша передала Украине древние танки

Польша начала поставки на Украину старой бронетехники советского образца из своих резервов. Планируется передать Киеву до сотни танков Т-72М и некоторое количество БМП-1. Первая партия бронетехники уже доставлена на Украину.

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Т-72М - упрощенная экспортная модификация первого поколения Т-72, не имеющая многоканальных прицелов, современной системы управления огнем и динамической защиты. Выпущенные 40 лет назад танки находились на базе хранения в Люблине - польская армия планировала модернизировать их до уровня PT-91, но руки не дошли.

Техническое состояние машин неизвестно, но возможность их ремонта и модернизации у Киева отсутствует: ВКС России нанесли удары по всем пригодным для этого предприятиям.