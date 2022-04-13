Казахстан отменил парад в День Победы

Власти Казахстана решили не проводить военный парад 9 мая. Об этом 12 апреля сообщили в Минобороны республики. Там также раскрыли, какие мероприятия запланированы на День Победы.

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«Сообщаем, что проведение парада в 2022 г., посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Казахстана и Дню победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., не планируется», – сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана во вторник, передает «Sputnik.Казахстан».

В ведомстве уточнили, что мероприятия в день Победы в Великой Отечественной войне все же будут. Среди них – торжества в честь ветеранов трагических событий. Кроме того, в Минобороны разработали план по подготовке и проведению празднования 30-летия создания Вооруженных сил Казахстана. В нем запланированы мероприятия военно-патриотической направленности, цель которых – повышение престижа воинской службы.

Всего военным ведомством запланировано проведение 46 мероприятий, среди которых уроки мужества, дни открытых дверей и праздничные концерты.