«Пентагону нечем воевать»

«Перепрограммируемый микропроцессор Stinger устареет в 2023 финансовом году. Текущие запасы Stinger находятся в упадке. Армия планирует начать проектирование, разработку и испытания новой ракеты в 2023 финансовом году», – отмечается в синопсисе заявки на сайте госзакупок США, размещенной Управлением программы армии США по ракетам и космосу (The US Army Program Executive Office, Missiles and Space).