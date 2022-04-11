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1 час назад

Зеленский призвал Южную Корею передать Украине оружие

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Южную Корею поставить в страну летальное вооружение. Как сообщает РИА Новости, об этом глава государства заявил во время обращения по видеосвязи к депутатам южнокорейского парламента.

Зеленский призвал Южную Корею передать Украине оружие
Фото: ReutersReuters

Как заявил Зеленский, Сеул мог бы помочь Киеву военной техникой. Он призвал передать им бронемашины, противовоздушное, противокорабельное и противотанковое вооружение.

«У вас есть то, что могло бы быть незаменимым для нас», — сказал Зеленский на украинском языке с синхронным переводом на корейский. Само выступление транслировалось в прямом эфире по телеканалам Южной Кореи.

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Напомним, что ранее глава Минобороны Южной Кореи Со Ук исключил возможность поставок летального оружия Украине. До этого глава южнокорейского МИД Чон Ый Ен заявил, что Сеул планирует предоставить Киеву гуманитарную помощь на 30 миллионов долларов и довести ее общий объем до 40 миллионов долларов.

Армия,Владимир Зеленский,
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