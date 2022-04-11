В районе Изюма российские ПВО сбили два украинских Су-25

ПВО Вооруженных сил России в ходе спецоперации сбили в районе Изюма два украинских штурмовика Су-25. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков .

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25", - сказал он.

Кроме того, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй Поле и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа "Валькирия" в районе населенного пункта Калининское Николаевской области, добавил он. В районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24.