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2 часа назад

Российские средства ПВО сбили в районе Изюма два украинских штурмовика Су-25

ТАСС

ПВО Вооруженных сил России в ходе спецоперации сбили в районе Изюма два украинских штурмовика Су-25. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В районе Изюма российские ПВО сбили два украинских Су-25
Фото: ТАССТАСС

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25", - сказал он.

Кроме того, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй Поле и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа "Валькирия" в районе населенного пункта Калининское Николаевской области, добавил он. В районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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