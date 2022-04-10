ДНР: боевики "Азова" захватили два иностранных судна

"В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна "Царевна" и "Леди Аугуста". Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты "Азова" ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия. Судьбы членов экипажей данных судов и состояние их здоровья пока не известны. Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными силами РФ предпринимает все возможное для спасения жизней насильно удерживаемых украинскими националистами моряков", - цитирует его заявление в Telegram-канале пресс-служба Народной милиции ДНР.

Кроме того, за прошедшие сутки противник выпустил более 300 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120- и 82-миллиметровых минометов. Сообщается, что под обстрелы попали районы 14 населенных пунктов республики. Получил ранения 31 мирный житель, в том числе один ребенок. Были повреждены 36 жилых домов и восемь объектов инфраструктуры.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Россия признала республики в соответствии с конституциями ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой являются денацификация и демилитаризация страны. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.