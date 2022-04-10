Вооруженные силы РФ уничтожили штаб и место базирования националистического батальона «Днепр» в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в воскресенье на брифинге, текст которого приводится на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что удар по «Днепру», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников, был нанесен высокоточными ракетами морского базирования.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидированы ранее выявленные разведкой пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 противника в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев.

Российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а авиация поразила 86 военных объектов Украины, среди которых по два пункта управления и склада боеприпасов, по три склада горючего и установки реактивных систем залпового огня, а еще 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.