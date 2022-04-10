В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
55 минут назад

Bild: Украина хочет приобрести 35 БМП Marder у германского концерна

ТАССиещё 3

Украина намерена приобрести 35 БМП Marder у германского оборонного концерна Rheinmetall. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag без указания источника.

Bild: Украина хочет приобрести 35 БМП Marder у Германии
Фото: ReutersReuters

Предполагается, что в случае заключения контракта техника будет поставлена до конца года.

До этого в Киеве хотели получить БМП напрямую от Минобороны ФРГ, но в Берлине заявили, что не имеют свободной техники на своем балансе - все машины в настоящее время необходимы в рамках обязательств в НАТО.

Германское военное ведомство ранее неоднократно утверждало, что вряд ли может еще что-то предоставить Киеву из своих резервов. Но это не мешает Украине закупать новое вооружение на выделенные Евросоюзом деньги.

В США планируют заменить комплексы Stinger

26 февраля правительство ФРГ впервые одобрило поставки оружия на Украину. Берлин принял решение отправить властям в Киеве 1 тыс. единиц противотанковых вооружений и 500 ракет Stinger. Ранее в тот же день появилась информация, что Германия разрешила Нидерландам и Эстонии направить Украине старое вооружение немецкого производства. 3 марта агентство DPA сообщило о планах ФРГ поставить Украине 2,7 тыс. зенитных ракет "Стрела".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Армия,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители