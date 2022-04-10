Bild: Украина хочет приобрести 35 БМП Marder у Германии

Украина намерена приобрести 35 БМП Marder у германского оборонного концерна Rheinmetall. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag без указания источника.

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Предполагается, что в случае заключения контракта техника будет поставлена до конца года.

До этого в Киеве хотели получить БМП напрямую от Минобороны ФРГ, но в Берлине заявили, что не имеют свободной техники на своем балансе - все машины в настоящее время необходимы в рамках обязательств в НАТО.

Германское военное ведомство ранее неоднократно утверждало, что вряд ли может еще что-то предоставить Киеву из своих резервов. Но это не мешает Украине закупать новое вооружение на выделенные Евросоюзом деньги.

26 февраля правительство ФРГ впервые одобрило поставки оружия на Украину. Берлин принял решение отправить властям в Киеве 1 тыс. единиц противотанковых вооружений и 500 ракет Stinger. Ранее в тот же день появилась информация, что Германия разрешила Нидерландам и Эстонии направить Украине старое вооружение немецкого производства. 3 марта агентство DPA сообщило о планах ФРГ поставить Украине 2,7 тыс. зенитных ракет "Стрела".