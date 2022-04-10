НАТО задумала трансформацию из-за России

«Сейчас мы попросили наших военачальников предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО. Я ожидаю, что лидеры альянса примут решения по этому вопросу, когда они встретятся в Мадриде на саммите в июне», – сообщил Столтенберг в интервью изданию The Telegraph.