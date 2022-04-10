НАТО задумала трансформацию из-за России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс будет трансформирован. Все из-за России – в Европе Запад хочет создать крупную и постоянную группировку войск.
«Сейчас мы попросили наших военачальников предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО. Я ожидаю, что лидеры альянса примут решения по этому вопросу, когда они встретятся в Мадриде на саммите в июне», – сообщил Столтенберг в интервью изданию The Telegraph.
Генсек НАТО отметил, что трансформация будет фундаментальной и уточнил, что сейчас на восточных границах альянса находится 40 тысяч солдат, в 10 раз больше, чем до начала российской спецоперации на Украине.
Ранее «СП» писала о том, что вечером 8 апреля киевские власти попытались эвакуировать боевиков из Мариуполя по морю, но российские корабли подбили сухогруз.