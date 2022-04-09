Вучич заявил, что Сербия год ведет с Францией переговоры о покупке 12 истребителей Rafale

Сербия уже год ведет переговоры с Францией о покупке 12 новых истребителей Rafale, рассматривается покупка еще 12 подержанных самолетов у другой страны. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич по результатам учений "Огненный щит".

Фото: Alba Cambeiro / Keystone Press Agency / Global Look Press Alba Cambeiro / Keystone Press Agency / Global Look Press

"Мы уже год ведем переговоры о 12 самолетах. Сейчас я оповещаю вас: мы ведем переговоры с еще одной страной о еще 12 самолетах. Этих 12 "Рафалей" - новые, а ведем переговоры о еще 12 - подержанных, 12+12. А есть еще третья комбинация, разговариваем об истребительно-бомбардировочной авиации, тут речь идет о трех странах, и появляются новые страны. Конкуренция большая", - заявил Вучич.

Самолет Rafale - двухмоторный многоцелевой истребитель производства компании Dassault Aviation, оснащенный современным вооружением и навигацией, радаром последнего поколения с высокой степенью интеграции датчиков и систем самообороны, а также возможностью использовать широкий спектр вооружения. Он также способен выполнять задачи с загрузкой до 9,5 тонны и имеет наименьшее радиолокационное отражение, что делает его частично невидимым. Помимо Франции, эти машины эксплуатируют Египет, Катар и Индия, соглашения на поставки таких машин также заключены с ОАЭ, Индонезией, Грецией и Хорватией.

Учения сербской армии "Огненный щит" завершились в субботу на полигоне "Пасулянске-Ливаде". В маневрах приняли участие свыше 1 тыс. человек, включая подразделения сухопутных войск, авиации и ПВО, 72-й бригады спецназа и 63-й десантной бригады.