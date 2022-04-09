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32 минуты назад

ВС РФ открыли огонь по судну, которое пыталось вывезти командование «Азова»

Елена Прошина

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что власти Украины в очередной раз попытались вывезти из Мариуполя командование нацбата «Азов»*, а также иностранных наемников. Об этом пишет РИА «Новости».

Армия России сорвала эвакуацию командования «Азова» из Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В темное время суток украинский сухогруз "Апачи", приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт "Мариуполь"», - сообщил генерал.

Он отметил, что судно не отвечало на многократно повторенные требования российских пограничных кораблей выйти на связь по международному каналу. Команда корабля не среагировала также на предупредительную артиллерийскую стрельбу, выполненную по курсу движения.

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При этом наблюдался оживленный радиообмен с берегом, с сухогруза передавали в частности сообщения «Я "Маньяк", иду к тебе». На берегу, кроме того, разожгли сигнальные костры.

«Для блокирования движения судна-нарушителя с 22:53 до 23:30 кораблем Черноморского Флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу "Апачи" открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части», - рассказал Конашенков.

После этого корабль лег в дрейф, представитель экипажа вышел на связь и попросил прекратил огонь. Кроме того, он подтвердил готовность выполнить все требования российских пограничников.

По сведениям генерала, пострадавших на судне нет. Судно идет в Ейск под конвоем.

*запрещенная на территории РФ террористическая организация.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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