Украинский военнопленный назвал имена проваливших эвакуацию «Азова» из Мариуполя

Стрелок Гавриленко , входивший в ту же группу, во время допроса раскрыл данные лиц, которые должны были спасти из Мариуполя главарей украинского неонацистского полка «Азов», и чей вертолет Ми-8 был сбит утром во вторник, 5 апреля.

Военный летел на одном из Ми-8 на помощь азовцам из Днепропетровска, однако вертолет был сбит. Гавриленко выжил и попал в госпиталь в Мелитополе. Он уточнил, что военных было четверо. Командовал группой офицер Назар Боровицкий. В состав группы входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский, а также летчики. В состав экипажа — подполковник Вячеслав Вороной, борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и штурман по имени Богдан.