В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
35 минут назад

Украинский военнопленный назвал имена проваливших эвакуацию «Азова» из Мариуполя

Lenta.ruиещё 6

Пленный украинский военный Иван Гавриленко назвал имена военнослужащих, проваливших попытку спасти главарей «Азова» из Мариуполя, пишет РИА Новости.

Украинский военнопленный назвал имена проваливших эвакуацию «Азова» из Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стрелок Гавриленко, входивший в ту же группу, во время допроса раскрыл данные лиц, которые должны были спасти из Мариуполя главарей украинского неонацистского полка «Азов», и чей вертолет Ми-8 был сбит утром во вторник, 5 апреля.

Военный летел на одном из Ми-8 на помощь азовцам из Днепропетровска, однако вертолет был сбит. Гавриленко выжил и попал в госпиталь в Мелитополе. Он уточнил, что военных было четверо. Командовал группой офицер Назар Боровицкий. В состав группы входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский, а также летчики. В состав экипажа — подполковник Вячеслав Вороной, борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и штурман по имени Богдан.

Выжившие при крушении Ми-8 украинские военные поблагодарили РФ за спасение

Бурлаков объяснил, что попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка «Азов» из Мариуполя провалилась, поскольку была плохо организована.

Ранее Минобороны сообщило о сбитых возле Мариуполя двух украинских вертолетах.

Армия,Александр Клепиков,Дмитрий Бурлаков,Иван Гавриленко,
54
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители