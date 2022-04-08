В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
3 часа назад

Балтийский флот провел масштабные учения

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

В акватории Балтийского моря прошли плановые учения боевых свыше 15 кораблей Балтийского флота, стрельбы велись по мишеням, имитирующим боевые корабли противника, и средства воздушного нападения, сообщили в БФ.

Более 15 кораблей Балтийского флота провели морские учения
Фото: ТАССТАСС

«В общей сложности в маневрах приняли участие более 15 боевых кораблей флота, в их числе малые ракетные корабли «Зеленый Дол», «Советск», «Одинцово», «Гейзер», ракетные катера «Моршанск», «Чувашия», малые противолодочные корабли «Алексин», «Кабардино-Балкария», базовые тральщики «Александр Обухов», «Леонид Соболев», а также другие корабли, катера и суда обеспечения флота», – цитирует сообщение флота ТАСС.

Стрельбы проводились в ходе учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями «противника», а также по ведению боя с одиночным кораблем средствами воздушного нападения. Кроме артиллерийских стрельб, корабли отработали электронные ракетные пуски по воздушным целям.

Экипажи также отработали задачи по поиску и слежению за подлодками, провели глубинные бомбометания и минные постановки. Корабельная тральная группа провела боевые упражнения по контрольно-разведывательному поиску мин с использованием контактных тралов, уничтожению мин корабельным вооружением, сопровождению кораблей по безопасному фарватеру.

«Помимо стрельб, на учении решались задачи по организации взаимодействия и связи между кораблями, противодиверсионные действия в ходе стоянок на незащищенном рейде, а также совместное маневрирование в разное время суток», – подчеркнули в Балтийском флоте.

В начале апреля корабли Северного (СФ) и Тихоокеанского (ТОФ) флотов при участии авиации отработали тактику поиска и слежения за подводными лодками условного противника на совместных учениях в Средиземном море.

Армия,Александр Обухов,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители