Более 15 кораблей Балтийского флота провели морские учения

В акватории Балтийского моря прошли плановые учения боевых свыше 15 кораблей Балтийского флота, стрельбы велись по мишеням, имитирующим боевые корабли противника, и средства воздушного нападения, сообщили в БФ.

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«В общей сложности в маневрах приняли участие более 15 боевых кораблей флота, в их числе малые ракетные корабли «Зеленый Дол», «Советск», «Одинцово», «Гейзер», ракетные катера «Моршанск», «Чувашия», малые противолодочные корабли «Алексин», «Кабардино-Балкария», базовые тральщики «Александр Обухов», «Леонид Соболев», а также другие корабли, катера и суда обеспечения флота», – цитирует сообщение флота ТАСС.

Стрельбы проводились в ходе учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями «противника», а также по ведению боя с одиночным кораблем средствами воздушного нападения. Кроме артиллерийских стрельб, корабли отработали электронные ракетные пуски по воздушным целям.

Экипажи также отработали задачи по поиску и слежению за подлодками, провели глубинные бомбометания и минные постановки. Корабельная тральная группа провела боевые упражнения по контрольно-разведывательному поиску мин с использованием контактных тралов, уничтожению мин корабельным вооружением, сопровождению кораблей по безопасному фарватеру.

«Помимо стрельб, на учении решались задачи по организации взаимодействия и связи между кораблями, противодиверсионные действия в ходе стоянок на незащищенном рейде, а также совместное маневрирование в разное время суток», – подчеркнули в Балтийском флоте.